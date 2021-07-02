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Замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую телефонную линию 3 июля

02.07.2021 13:09 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина проведет 3 июля прямую телефонную линию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 259-79-26.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Вопросы можно задать с 9.00 до 12.00 по телефону (8017) 259-79-26.
 
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