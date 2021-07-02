Правоохранители напоминают о правилах безопасности в День Независимости

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранители напоминают о правилах безопасности во время массовых мероприятий в День Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

"3 июля в Могилеве и райцентрах области пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Независимости. В управлении охраны правопорядка и профилактики УВД напомнили о соблюдении общественного порядка, мер личной и имущественной безопасности, а также правил дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий", - рассказали в УВД.

В местах проведения мероприятий, где ожидается большое количество граждан, традиционно будет осуществляться пропускной режим с применением турникетов и металлодетекторов. Огражденная территория заранее обследуется специальными службами, и проход в нее осуществляется после досмотровых мероприятий, что позволяет гражданам чувствовать себя наиболее защищенными.

В местах проведения праздничных мероприятий категорически запрещается: иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, а также имитаторы и муляжи данных предметов, проносить с собой спиртные и иные напитки в стеклянной таре, в тетрапакетах, в пластиковых бутылках темного цвета, за исключением прохладительных напитков в прозрачных пластиковых бутылках емкостью не более 0,5 л, находиться в месте проведения мероприятия в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, иметь при себе либо использовать пиротехнические изделия.





В случае необходимости реагирования по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел, граждане могут обратиться к любому сотруднику милиции в форменном обмундировании, несущему службу по охране общественного порядка на массовом мероприятии. Кстати, позвонить в милицию, набрав 102, можно с мобильного телефона без дополнительных кодов в любое время дня и ночи. "Убедительно просим граждан проявлять бдительность (своевременно информировать ближайшие наряды о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах и вещах), а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. Прежде всего они направлены на защиту граждан и недопущение противоправных проявлений", - отметили правоохранители.

В Могилеве 3 июля ограничат движение транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий ко Дню Независимости. С 8.00 до окончания праздничных мероприятий будут ограничены стоянки автомобильного транспорта в районе мемориального комплекса "Буйничское поле", на площади Славы, улицах Архиерейский Вал Конисского, Первомайской (от площади Славы до улицы Болдина), Болдина, Лепешинского, Буденного, Большой Гражданской, переулке Мигая.

Перекрыто движение транспортных средств будет: с 12.00 до 23.00 на улицах Архиерейский Вал Конисского, Первомайской (от улицы Болдина до площади Славы), с 12.00 до 16.00 по улице Большой Гражданской, с 12.00 до 19.00 по переулку Мигая, с 12.00 до 23.00 по улицам Лепешинского и Буденного. ГАИ просит водителей выбирать маршрут движения с учетом данной информации.

"Количество транспорта и пешеходов значительно увеличивается, в связи с чем водителям и пешеходам необходимо проявлять осторожность. Водителям до минимума необходимо снижать скорость, подъезжая к пешеходным переходам. При движении большого количества людей вдоль проезжей части также необходимо передвигаться на низких скоростях. Пешеходы обязаны переходить проезжую часть только в строго установленных местах, предварительно убедившись, что выход на проезжую часть безопасен, что весь транспорт остановился и пропускает пешеходов. Убедительная просьба ко всем автомобилистам учитывать возможные места парковки и прибывать на мероприятия заранее", - добавили в УВД.

Участникам дорожного движения следует быть благоразумными и соблюдать правила. Необходимо неукоснительно выполнять требования сотрудников ГАИ, осуществляющих регулировочные действия, быть предельно внимательными на дороге и вежливыми друг к другу.-0-



