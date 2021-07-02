Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Макет эскиза к памятному знаку проекта "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям" презентован в музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Благотворительный фонд имени Алексея Талая совместно с Министерством культуры и Министерством образования реализуют общенациональный проект "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Как часть проекта выпущено коллекционное издание эссе учащихся о Победе в Великой Отечественной войне. Также планируется установить памятный знак "Живая память благодарных поколений" в Минске, Бресте (уже определено место - сквер на Партизанском проспекте в микрорайоне Восток) и Москве. Причем поучаствовать в создании памятного знака может каждый, добавив в сплав монеты.

Предварительно был проведен конкурс эскизов, макет лучшего из них предложил заслуженный деятель искусств Беларуси, профессор Белорусской государственной академии искусств Владимир Слободчиков. "Идея появилась спонтанно. Я не ребенок войны, но сын участника боевых действий. Отец был летчиком, много рассказывал, делился воспоминаниями, - пояснил автор. - В основу эскиза легло письмо-треугольник с фронта, которое отец писал своему отцу. Таких были тысячи много лет назад, в каждой семье. Но хотелось сделать понятным этот образ для нынешнего молодого поколения. Чтобы уже наши дети и правнуки прониклись этой идеей. Возле этого множества сложенных в треугольник писем вырастет бронзовое дерево жизни, в сплаве которого будут и монеты, вышедшие из обращения, которые собираются по всей стране".

На треугольниках трех памятников из гранита или бетона предполагается изобразить фотографии, адреса со всего Советского Союза. А дерево жизни, как ожидает автор, "обрастет" своими символичным традициями - ленточками, замочками.

Участники презентации в музее могли также ознакомиться с коллекционным изданием эссе учащихся из 45 томов. Это самая большая в мире подобная коллекция, которая будет доступна в библиотеках страны. Помочь в этом возьмется Национальная библиотека Беларуси, директор которой Оксана Книжникова отметила: задача каждого библиотекаря - чтобы этот многотомник не просто лег на полки, а стал поводом для дискуссий среди молодых людей.

По словам общественного деятеля, паралимпийца Алексея Талая, когда в белорусских школах объявили старт проекта, предложив написать эссе для издания, записки-благодарности ветеранам (этот сборник еще готовится), приносить монеты, отклик был огромный. Работы поступали сотнями. Только за май этого года собрано 7 тыс. монет советской эпохи, в том числе и военного периода. Новый сбор стартует в сентябре - октябре.

"Важно сохранять правду о войне, пока еще не все утрачено. Нельзя позволить переписать историю. Мы не должны позволить никому забрать у нас Великую Победу. Это важно, прежде всего, для нас, живых. Для меня это важно: подвиг моего деда-партизана помог мне устоять, когда я лишился рук и ног. Помог не сойти с ума, жить дальше, стать мужем, отцом, добиваться успехов в общественных делах, в спорте", - сказал Алексей Талай.

Предполагается, что в других странах постсоветского пространства организуют аналогичный сбор воспоминаний в форме эссе, видеоинтервью. Есть задумка собрать и эссе взрослых людей.

Что немаловажно, в музее истории войны в будущем расположится постоянно действующий стенд проекта с работами детей, интерактивной картой памятников, видеоматериалами, которые будут транслироваться на большом экране. И каждый ребенок, внесший свою лепту в проект, сможет увидеть этот результат. Сможет, став взрослым, прийти к установленным в трех городах памятникам и сказать уже своим детям, что здесь есть и его вклад.

Как отметил на мероприятии советник-посланник посольства Российской Федерации в Беларуси Петр Фролов, в годы войны "такими копеечками народ собирал колонны танков и эскадрильи самолетов для защиты Родины, а сегодня дети собирают монеты для дерева жизни". И это отличный новый, прорывной формат работы с молодым поколением в современных условиях.

Посетители мероприятия тоже звоном монет из семейных коллекций внесли вклад в "копилочку" памяти.-0-