ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чемпионат сил спецопераций по военно-прикладному парашютному многоборью пройдет 5-9 июля в Бресте

02.07.2021 13:51 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 5 по 9 июля в Бресте на базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет открытый чемпионат сил специальных операций по военно-прикладному парашютному многоборью. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В чемпионате примут участие 4 сборные от соединений и воинских частей сил специальных операций, а также команды Военной академии Беларуси и Западного оперативного командования. Общее число участников составит около 40 человек.

Они будут состязаться в прыжках с парашютом, затем совершат марш-бросок на 1 км с оружием, снаряжением, парашютом, выполнят упражнения стрельб, а также определят лучших в соревновании по плаванию с оружием и в обмундировании на 100 м.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В чемпионате примут участие 4 сборные от соединений и воинских частей сил специальных операций, а также команды Военной академии Беларуси и Западного оперативного...
 
Новости дня
Новости общества
 
Беларусь и Казахстан увеличат частоту авиарейсов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by