Чемпионат сил спецопераций по военно-прикладному парашютному многоборью пройдет 5-9 июля в Бресте

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 5 по 9 июля в Бресте на базе 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады пройдет открытый чемпионат сил специальных операций по военно-прикладному парашютному многоборью. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В чемпионате примут участие 4 сборные от соединений и воинских частей сил специальных операций, а также команды Военной академии Беларуси и Западного оперативного командования. Общее число участников составит около 40 человек.

Они будут состязаться в прыжках с парашютом, затем совершат марш-бросок на 1 км с оружием, снаряжением, парашютом, выполнят упражнения стрельб, а также определят лучших в соревновании по плаванию с оружием и в обмундировании на 100 м.-0-