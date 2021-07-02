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В Минске заведующая детсадом в трудоустроила фиктивного работника - возбуждено уголовное дело
02.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Прокуратура Фрунзенского района Минска возбудила в отношении заведующей одного из столичных детских садов уголовное дело по факту хищения имущества путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает
Такое процессуальное решение принято по результатам проверки, проведенной межведомственной рабочей группой
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