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Нужное людям - открытие обновленного корпуса поликлиники в Россонах в Витебской области

02.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обновленный корпус поликлиники в канун Дня Независимости открылся в городском поселке Россоны. Здесь будут оказывать помощь маленьким пациентам, также разместятся кабинеты администрации. За последние годы Россонская ЦРБ значительно преобразилась. На очереди ремонт центрального корпуса.


Владимир Терентьев,  председатель Витебского областного Совета депутатов:

Сегодня эта забота идет всесторонне. Работа такая будет продолжаться по социальным объектам, и по ЖКХ. И самое прекрасное, что мы понимаем, что райцентры живут, здесь есть молодежь, ради которой стоит это делать.


Еще один подарок - для малышей. В райцентре построили игровой городок с горками, качелями и лабиринтами. Теперь это излюбленное место у семей с детьми.

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Обновленный корпус поликлиники в канун Дня Независимости открылся в городском поселке Россоны. Здесь будут оказывать помощь маленьким пациентам, также...
 
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