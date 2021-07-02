Офицерский ритуал в канун Дня Независимости - вручение погон и госнаград бойцам внутренних войск Беларуси

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Сегодня на базе войсковой части 3214 состоялось вручение погон, а также госнаград милиционерам и бойцам внутренних войск. Специальное звание "полковник" присвоено семи сотрудникам внутренних дел, свыше 400 человек получили государственные знаки отличия. Офицерский ритуал прошел в канун праздника - 3 Июля. Как подчеркнул глава милицейского ведомства, независимость - это право отстаивать собственные ценности.



3 июля милиция будет работать в усиленном режиме

Кроме того, министр внутренних дел попросил жителей и гостей столицы с понимаем отнестись к мерам безопасности, которые будут действовать в День Независимости. Они нужны, чтобы праздник прошел спокойно и без происшествий.



