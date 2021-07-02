ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Офицерский ритуал в канун Дня Независимости - вручение погон и госнаград бойцам внутренних войск Беларуси

02.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня на базе войсковой части 3214 состоялось вручение погон, а также госнаград милиционерам и бойцам внутренних войск. Специальное звание  "полковник"  присвоено семи сотрудникам внутренних дел, свыше 400 человек получили государственные знаки отличия. Офицерский ритуал прошел в канун праздника - 3 Июля. Как подчеркнул глава милицейского ведомства, независимость - это право отстаивать собственные ценности. 

3 июля милиция будет работать в усиленном режиме


Кроме того, министр внутренних дел попросил жителей и гостей столицы с понимаем отнестись к мерам безопасности, которые будут действовать в День Независимости. Они нужны, чтобы праздник прошел спокойно и без происшествий.


Читайте также:
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня на базе войсковой части 3214 состоялось вручение погон, а также госнаград милиционерам и бойцам внутренних войск. Специальное звание  "полковник"  присвоено...
 
Новости дня
Новости общества
 
Чемпионат сил спецопераций по военно-прикладному парашютному многоборью пройдет 5-9 июля в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by