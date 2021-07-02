Президент Беларуси на церемонии вручения государственных наград: За нами правда

Источник материала: БT

Отмечены лучшие из лучших. Церемония вручения госнаград сегодня состоялась во Дворце Независимости. В преддверии главного государственного праздника чествуют тех, кто своим трудом делает нашу страну лучше.

В преддверии Дня Независимости чествуют заслуженных людей страны

Еще до начала торжеств - небольшая экскурсия для приглашенных. Как раз сегодня здесь открылась выставка, посвященная Дню Независимости и Году народного единства. Представлены и работы молодых художников из разных регионов страны. Каждый уголок Беларуси - особенный. Это заметно по экспозиции. Но абсолютно в каждой картине чувствуется любовь к родному краю! Среди присутствующих - все настоящие асы своего дела. О таких говорят: соль земли. За каждым из них - большая команда профессионалов.

Церемония вручения государственных наград



Обращаясь к участникам церемонии, Александр Лукашенко напомнил, какой непростой период пришлось пройти всем нам. При этом лидер отметил несгибаемый характер белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем. После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже.

В торжественной обстановке прошло вручение орденов и почетных званий. Благодарность прозвучала в адрес защитников страны, для кого присяга, офицерская честь и воинский долг - незыблемая система координат. Спасибо от Президента и тем, кто сражается на информационном фронте, и тем, кто твердо стоит на страже истины и закона. Слова признательности строителям, тем, кто трудится на земле и в реальном секторе, обеспечивая продовольственную безопасность и рост экономики. Теплые пожелания в адрес педагогов. Они помогают не только получить профессиональные звания, но усвоить главный жизненный урок: Родину не продают и не предают!





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