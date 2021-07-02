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МАЗ: новые подходы к образованию

02.07.2021 14:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Сегодня, 2 июля, состоялось подписание Договора о взаимодействии и Соглашения о сотрудничестве между Академией управления при Президенте Республики Беларусь и ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ".

Предметом Соглашения стало сотрудничество в сфере реализации совместных мероприятий и проектов, направленных на обеспечение высококачественной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, стажировки кадров.

Напомним, что подписанию Договора предшествовал визит делегации Академии управления при Президенте Республики Беларусь во главе с ректором Вячеславом Даниловичем на Минский автомобильный завод в середине прошлого месяца.

Тогда члены делегации ознакомились с историей предприятия и новыми моделями пассажирской и грузовой техники, посетили главный сборочный конвейер и понаблюдали за технологическими процессами сборки автотехники МАЗ.

Во время июньского визита Вячеслав Данилович отметил, что Академия готова сотрудничать с крупнейшим белорусским предприятием по многим вопросам, включающим организацию различных тематических семинаров и конференций, а также распределение выпускников вуза.

МАЗ: новые подходы к образованию
МАЗ: новые подходы к образованию

Сегодня во время подписания соглашения руководитель Минского автомобильного завода подчеркнул, что к такому проекту, впервые реализуемому в промышленной и образовательной сфере, безусловно проявят интерес и другие предприятия Республики Беларусь.

"Переподготовка среднего звена сотрудников Минского автозавода позволит повысить мотивацию кадров к работе и их заинтересованность в предприятии", – отметил Валерий Иванкович на проводимой встрече. Вячеслав Данилович со своей стороны подчеркнул, что совместная работа позволит выявить нужные требования и определить правильные направления дальнейшего развития общего проекта.

МАЗ: новые подходы к образованию
МАЗ: новые подходы к образованию

Стороны отметили и тот факт, что подписание Соглашения приурочено ко Дню Независимости Республики Беларусь. Кроме того, генеральный директор ОАО "МАЗ" – управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович возглавил Ассоциацию выпускников Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

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2 июля, состоялось подписание Договора о взаимодействии и Соглашения о сотрудничестве между Академией управления при Президенте Республики Беларусь и ОАО "МАЗ" –...
 
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