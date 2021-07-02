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Рунец проведет 6 июля личный прием граждан

02.07.2021 14:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец проведет 6 июля с 10.00 до 13.00 личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц по адресу Минск, ул.Кирова, 49. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Личный прием проводится по предварительной записи путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, Минск, ул.Красноармейская, 9) или электронного (форма для заполнения размещена на сайте Совета Республики).

Дополнительную информацию о предстоящем личном приеме можно получить по телефону (8017) 327-46-74.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Личный прием проводится по предварительной записи путем направления в Совет Республики письменного обращения (220016, Минск, ул.Красноармейская, 9) или электронного...
 
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