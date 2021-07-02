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Студенты и сотрудники БГУ приняли участие в митинге "Беларусь помнит"

02.07.2021 15:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Студенты и сотрудники БГУ приняли участие в районном митинге "Беларусь помнит". Приурочен он к празднованию Дня Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

В рамках события состоялось возложение цветов и венков к памятнику в сквере имени Георгия Константиновича Жукова. В вузе отметили, что Герой Советского Союза с 1926 по 1931 год преподавал курс "Высшая допризывная военная подготовка студентов" на военной кафедре БГУ, на медицинском факультете университета читал курс о санитарно-химической защите. В то время Георгий Жуков служил в Белорусском военном округе.

Мероприятие прошло с участием представителей факультетов географии и геоинформатики, физического, юридического, филологического, экономического, ФСК, ФФСН, ФМО, ФРФиКТ, Института бизнеса, МГЭИ им. А.Д. Сахарова, Юридического колледжа и управления воспитательной работы с молодежью БГУ.

Также участниками митинга стали представители учреждений и организаций Московского района города Минска.

Георгий Константинович Жуков (1896-1974) - советский полководец, Маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух орденов "Победа", шести орденов Ленина, множества других советских и иностранных орденов и медалей. В ходе Великой Отечественной войны занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами СССР. В послевоенное время занимал пост Главкома Сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами.-

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках события состоялось возложение цветов и венков к памятнику в сквере имени Георгия Константиновича Жукова.
 
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