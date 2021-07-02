Кубраков: мы должны научиться справляться с угрозами независимости страны и защитить ее суверенитет

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр внутренних дел Иван Кубраков вручил сотрудникам милиции и военнослужащим госнаграды и погоны полковника. Такую информацию разместила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Торжественная церемония состоялась сегодня на строевом плацу в/ч 3214 в Минске. В своем приветствии глава МВД отметил особую значимость и торжественность мероприятия в канун Дня Независимости Беларуси.

"Все мы должны понимать: если хотим жить на своей земле, жить в мире, покое и благополучии, то должны осознавать, что заботы страны, сбережение ее независимости - это наше общее дело. Сегодня мы подошли к переломному этапу нашей истории, поэтому должны научиться справляться с угрозами нашей независимости и защитить суверенитет страны в новом, стремительно меняющемся мире", - сказал Иван Кубраков.

Он подчеркнул, что в адрес сотрудников, особенно накануне праздника, поступает очень много благодарностей, люди говорят спасибо. "Это самая большая награда и оценка нашей служебной деятельности", - отметил министр.

Церемонии награждения милиционеров и военнослужащих внутренних войск состоялись в различных регионах страны.-0-