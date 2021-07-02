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Ю. Караев: Когда в стране нет сильной власти, тогда ее в руки берут различные группировки, в том числе нацистские

02.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

От своих убеждений никогда не отступает, живет по совести и всегда готов нести ответственность за свои решения. Юрий Караев - гость проекта "Скажинемолчи". События осени-2020 показали, кто настоящий патриот своей страны, кто готов защищать Родину и свой народ. Так кратко прокомментировал постэлекторальный период помощник Президента - инспектор по Гродненской области. Генерал отметил: когда в стране нет сильной власти, тогда ее в руки берут различные группировки, в том числе нацистские. Как пример - события в Украине. Радикалы на улицах идут маршем, нацисты избивают журналистов. И когда что-то подобное отдельные структуры попытались провернуть в Беларуси, власти адекватно отреагировали, показав миру настоящего лидера.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гродненской области:

Расслабляться и говорить, что все прошло, нельзя. Я в таком узком кругу служивых людей говорю: помните, мы все еще на войне. Общество этого замечать не должно, люди вернулись к нормальной жизни, им никто не мешает ходить по городу, не перекрывает метро и нет никаких неудобств в жизни. Нет забастовок транспортников, жизнь вернулась в нормальное русло. Но это благодаря тому, кто стоит на страже. Мы не должны засыпать и должны держать глаза открытыми

О патриотизме, воспитании, цензуре в интернете, санкциях и, конечно, событиях прошлого года. Полная версия интервью Юрия Караева в проекте "Скажинемолчи" доступно на YouTube-канале "Беларусь 1".


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От своих убеждений никогда не отступает, живет по совести и всегда готов нести ответственность за свои решения. Юрий Караев - гость проекта "Скажинемолчи". События...
 
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