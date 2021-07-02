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Немало ярких мероприятий пройдет в выходные вместе с празднованием Дня Независимости. Концерты, ярмарки, награды будут вручены самым достойным. Сегодня такой площадкой стала ратуша в Могилеве, где поздравления принимали лауреаты премии "Достижение" за особый вклад в развитие родного города и страны. Люди разных профессий, в том числе промышленники, врачи и строители.

Левон Аракелян, директор Могилевского домостроительного комбината:



Безусловно, это награда всего трудового коллектива Могилевского домостроительного комбината. Мы все в прошлом году потрудились, постарались. Ввели в эксплуатацию порядка 72 тыс. кв. м жилья. Участвуем в строительстве кардиотерапевтического корпуса в Могилеве. Планы? Жить, строить, работать - приносить пользу своему любимому городу, приносить пользу своей любимой стране Павел Савельев, депутат Могилевского областного Совета депутатов, зампредседателя областного объединения Белорусского союза журналистов:



Мне очень приятно находиться в ряду этих людей прекрасных, которые пекут хлеб, воспитывают детей, которые лечат людей. Не ездят по заграницам, выпрашивая гранты, чтобы причинить нашей стране вред. В преддверии нашего главного праздника - Дня Независимости - я хочу пожелать могилевчанам, всем белорусам одного, чтоб мы шли вперед, несмотря ни на что

Уже завтра Могилев вместе со всей страной превратится в одну большую концертную площадку, празднуя День города и День Независимости.







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