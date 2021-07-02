ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лауреаты премии "Достижение" принимали поздравления у ратуши в Могилеве

02.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Немало ярких мероприятий пройдет в выходные вместе с празднованием Дня Независимости. Концерты, ярмарки, награды будут вручены самым достойным. Сегодня такой площадкой стала ратуша в Могилеве, где поздравления принимали лауреаты премии "Достижение" за особый вклад в развитие родного города и страны. Люди разных профессий, в том числе промышленники, врачи и строители.

Левон Аракелян, директор Могилевского домостроительного комбината:

Безусловно, это награда всего трудового коллектива Могилевского домостроительного комбината. Мы все в прошлом году потрудились, постарались. Ввели в эксплуатацию порядка 72 тыс. кв. м жилья. Участвуем в строительстве кардиотерапевтического корпуса в Могилеве. Планы? Жить, строить, работать - приносить пользу своему любимому городу, приносить пользу своей любимой стране Павел Савельев, депутат Могилевского областного Совета депутатов, зампредседателя областного объединения Белорусского союза журналистов:

Мне очень приятно находиться в ряду этих людей прекрасных, которые пекут хлеб, воспитывают детей, которые лечат людей. Не ездят по заграницам, выпрашивая гранты, чтобы причинить нашей стране вред. В преддверии нашего главного праздника - Дня Независимости - я хочу пожелать могилевчанам, всем белорусам одного, чтоб мы шли вперед, несмотря ни на что

Уже завтра Могилев вместе со всей страной превратится в одну большую концертную площадку, празднуя День города и День Независимости. 


Читайте также:



 
Теги: Минск, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немало ярких мероприятий пройдет в выходные вместе с празднованием Дня Независимости. Концерты, ярмарки, награды будут вручены самым достойным. Сегодня такой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Студенты и сотрудники БГУ приняли участие в митинге "Беларусь помнит"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by