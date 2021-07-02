|
Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды
02.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Награждения и в регионах. Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды. Церемония чествования прошла сегодня в Гродно. Символично, что именно в канун Дня Независимости отмечены правоохранители, которые в августе минувшего года обеспечивали порядок на улицах населенных пунктов в регионах.
Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:
Прошедшие события показали, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не только обеспечили общественный порядок в стране, но и защитили целостность страны, защитили конституционный строй. Соответственно, защитили будущее наших детей, наших внуков, наших граждан.
Кроме того, отмечены и милиционеры, которые успешно выполняли свои обязанности по борьбе с преступностью и задействованы в профилактике преступлений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды
Награждения и в регионах. Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды. Церемония чествования...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)