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Награждения и в регионах. Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды. Церемония чествования прошла сегодня в Гродно. Символично, что именно в канун Дня Независимости отмечены правоохранители, которые в августе минувшего года обеспечивали порядок на улицах населенных пунктов в регионах.

Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:



Прошедшие события показали, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не только обеспечили общественный порядок в стране, но и защитили целостность страны, защитили конституционный строй. Соответственно, защитили будущее наших детей, наших внуков, наших граждан.





Кроме того, отмечены и милиционеры, которые успешно выполняли свои обязанности по борьбе с преступностью и задействованы в профилактике преступлений.