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Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды

02.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Награждения и в регионах. Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды. Церемония чествования прошла сегодня в Гродно. Символично, что именно в канун Дня Независимости отмечены правоохранители, которые в августе минувшего года обеспечивали порядок на улицах населенных пунктов в регионах.

Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:

Прошедшие события показали, что сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не только обеспечили общественный порядок в стране, но и защитили целостность страны, защитили конституционный строй. Соответственно, защитили будущее наших детей, наших внуков, наших граждан.


Кроме того, отмечены и милиционеры, которые успешно выполняли свои обязанности по борьбе с преступностью и задействованы в профилактике преступлений.

 
Теги: Гродно
 
 
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Награждения и в регионах. Более двухсот сотрудников внутренних дел Гродненской и Брестской областей получили государственные награды. Церемония чествования...
 
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