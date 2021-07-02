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ЦТ по физике прошло без нарушений
02.07.2021 16:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.
На ЦТ зарегистрировались более 18,2 тыс. человек. Абитуриенты имели возможность принести с собой калькулятор. При этом он должен был иметь исключительно однострочный цифровой дисплей, не допускающий отображения графической информации. В его функции должно входить только выполнение основных арифметических действий.
"Не явились 1210 человек. Удаленных нет. Не прошел по медпоказаниям 1 абитуриент", - рассказал Юрий Миксюк.
Следующее ЦТ пройдет 4 июля. Абитуриентов ожидает тестирование по истории Беларуси. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 62 тыс. абитуриентов.-0-
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На ЦТ зарегистрировались более 18,2 тыс. человек. Абитуриенты имели возможность принести с собой калькулятор.
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