Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Год народного единства на республиканский фотоконкурс БРСМ "Сэлфі & фота з вышыванкай", который традиционно проходит в преддверии Дня Независимости, поступило более 2,6 тыс. творческих работ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила официальный представитель Центрального комитета БРСМ координатор проекта Кристина Кечко.

"Сегодня в центральной группе БРСМ в социальной сети "ВКонтакте" завершилось голосование за лучшие творческие работы 6-го сезона фотоконкурса "Сэлфі & фота з вышыванкай", - рассказала Кристина Кечко. - В адрес организаторов поступило 2650 фото, 530 из которых прошли в финал, 14 заняли призовые места в пяти номинациях. Победителями конкурса стали Юрий Зарецкий (номинация "Фота закаханых у вышыванцы"), Максим Пипченко ("Фота малыша ў вышыванцы"), коллектив яслей-сада №6 города Барановичи ("Мая сям'я ў вышыванцы"), Александр Кузьмич ("Моладзь у вышыванцы"), Екатерина Хомич ("Сцяг маёй краіны"). В личных профилях в социальной сети Instagram решалась судьба конкурсной номинации "Сэлфі-фота". Ее победителем стала Софья Гамола".

Фотоконкурс "Сэлфі & фота з вышыванкай" стартовал 1 июня. Заявки для участия можно было зарегистрировать через QR-код в любой официальной группе БРСМ "ВКонтакте", аккаунте в Instagram либо мессенджере Telegram. С 26 июня по 2 июля в группе Белорусского республиканского союза молодежи в соцсети "ВКонтакте" проходило зрительское голосование за победителя в дополнительной онлайн-номинации "Сэлфі & фота з вышыванкай"

"Абсолютную победу в онлайн-голосовании одержал Александр Мосько. За эту работу голоса отдали 32,55% участников сообщества, где проходило голосование. Изначально его снимок принимал участие в конкурсной номинации "Фота закаханых у вышыванцы" и разместился в ней на 3-й позиции", - отметила координатор проекта.

Кристина Кечко также напомнила, что конкурс "Сэлфі & фота з вышыванкай" БРСМ прводит во время республиканского молодежного проекта "Беларусь - крынiца натхнення". "Все мероприятия этого проекта объединены идеей, что источник вдохновения для творчества, развития, созидательного труда современных белорусов - богатейшие традиции и история Беларуси, величайшее культурное наследие прошлых поколений, любовь и уважение к Родине, - пояснила она. - Хотелось бы подчеркнуть, что в эти дни БРСМ во всех регионах страны организует в родильных домах торжественные мероприятия акции "Падары немаўляці вышыванку", вручая новорожденным гражданам Беларуси символические обереги с национальным колоритом. В них принимают участие молодые мамы и их малыши, родившиеся в канун Дня Независимости".

Белорусский орнамент - своеобразный культурный код, переданный белорусам предками, призванный нести положительные эмоции и светлую энергетику, счастье, крепкое здоровье, а также материальное и духовное и богатство.-0-





Конкурсное фото от Хомич Екатерины