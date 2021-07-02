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Тысячи паломников собрались на Будславский фест

02.07.2021 16:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи паломников собрались на католический праздник - Будславский фест, который проходит 2 и 3 июля в Мядельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Тысячи людей со всех регионов Беларуси прошли и проехали десятки и сотни километров, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божией Матери на традиционном духовном католическом празднике - Будславском фесте. С первых часов работы он объединил людей разных возрастов и даже веры, которые в течение двух дней будут молиться перед иконой за здоровье, благополучие в семье, стране и мире. "Невзирая на то, что случилось с костелом, Будславский фестиваль планировали провести. Готовились давно, поэтому сейчас встречаемся, молимся, общаемся и радуемся, ведь впервые после пожара выставили икону Божией Матери перед людьми. Все желающие могут ее увидеть в течение двух фестивальных дней. Рекомендую это сделать, ведь неизвестно, когда в следующий раз получится ее показать, - рассказал настоятель костела Вознесения Пресвятой Девы Марии ксендз Дмитрий Дубовик.

Тысячи паломников собрались на Будславский фест

Он также отметил, что в нынешнем году программа фестиваля сокращена в связи с эпидемиологической обстановкой, паломники идут на праздник небольшими группами. "Обычно люди собираются ближе к вечеру, хотя и сейчас их достаточно много. К сожалению, близко подойти к иконе не получится, разместили ее на сцене, огородили. Тем не менее это нисколько не мешает людям возносить молитвы", - отметил настоятель храма.

Тысячи паломников собрались на Будславский фест

Тысячи паломников собрались на Будславский фест

Для встречи с чудотворной иконой Божией Матери, душевного и физического исцеления паломники часто преодолевают длительные расстояния под палящим солнцем, ночуют в палатках. Среди тех, кто прибыл сегодня на фестиваль помолиться чудотворной иконе Божией Матери, - Галина Романовская из агрогородка Долгиново. "Я православная, но приезжаю на фестиваль ежегодно, а в этот раз и вовсе не хотелось его пропускать. Пожар, который здесь случился, многим дал понять, насколько костел нам дорог и необходим. Я буквально за день до его загорания проезжала с дочерью мимо и обратила внимание на красивую крышу, поэтому читать новости было очень горько. К счастью, костел не сильно пострадал, удалось сохранить чудотворную икону, которая помогла многим людям исцелиться и получить долгожданных детей. Постоянно слышу удивительные истории, и каждый раз радуюсь, что икона сотворила для кого-то чудо", - поделилась женщина.

Тысячи паломников собрались на Будславский фест

Тысячи паломников собрались на Будславский фест

На машине из Жодино на фестиваль приехали также Александр и Анна Шемет с малышкой Еленой. "Десять лет ходила на фестиваль пешком, но в силу рождения ребенка в этот год приехали на машине. Не могли не поклониться иконе Божией Матери, потому что малышка Елена у нас - вымоленный ребенок. Хотелось поблагодарить за нее и в очередной раз помолиться за семью и мир в стране, чтобы все белорусы жили без разногласий, мирно", - рассказала Анна Шемет.

Традиционно на фестивале развернулись палатки с церковной и сувенирной продукцией, работает точка Красного Креста с бесплатной кашей и водой для всех желающих.

Тысячи паломников собрались на Будславский фест
Александр Турчин

В первый день мероприятия для паломников будет организована святая месса, после которой состоится торжественная процессия с копией Будславской иконы Божией Матери и свечами. А во второй день праздника пройдет торжественная месса и процессия с заключительным благословением. Планируется, что в течение двух дней фестиваль примет более 30 тыс. человек.-0-

Тысячи паломников собрались на Будславский фест

Тысячи паломников собрались на Будславский фест

Фото Оксаны Манчук

Строительно-монтажные работы по реконструкции костела в Будславе планируют начать в августе

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи людей со всех регионов Беларуси прошли и проехали десятки и сотни километров, чтобы помолиться и поклониться чудотворной иконе Божией Матери на...
 
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