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Военные атташе из 18 стран посетили Военную академию Беларуси
02.07.2021 17:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные военные атташе из 18 стран 1 июля посетили альма-матер Вооруженных Сил Беларуси - Военную академию. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
Брифинг для военных дипломатов провел начальник академии генерал-майор Виктор Лисовский.
В ходе посещения иностранных военных атташе ознакомили с историей создания вуза, с активно применяемыми в учебном заведении современными методами обучения будущих офицеров, продемонстрировали возможности роты информационных технологий.-0-
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Брифинг для военных дипломатов провел начальник академии генерал-майор Виктор Лисовский.
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