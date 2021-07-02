Военные атташе из 18 стран посетили Военную академию Беларуси

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иностранные военные атташе из 18 стран 1 июля посетили альма-матер Вооруженных Сил Беларуси - Военную академию. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

Брифинг для военных дипломатов провел начальник академии генерал-майор Виктор Лисовский.

В ходе посещения иностранных военных атташе ознакомили с историей создания вуза, с активно применяемыми в учебном заведении современными методами обучения будущих офицеров, продемонстрировали возможности роты информационных технологий.-0-