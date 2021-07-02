Запад испугался участия Беларуси в сессии ПА ОБСЕ

Источник материала: БT

Председателю белорусской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕ в Вене отказано в получении визы. В документе сообщается, что запись об отказе на въезд в Шенгенскую информационную систему внесла Польша. Как рассказал парламентарий Андрей Савиных, на летней сессии планировалось обсудить широкий круг тем, в том числе и по ситуации в Беларуси. Наша делегация собиралась поднять вопросы о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в Беларуси через сценарий цветной революции. Разумеется, Варшава делает все возможное, чтобы не оказаться перед европейцами в еще более неприглядном свете. Да и все, что касается белорусской тематики, Запад сейчас намеренно дискредитирует.







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