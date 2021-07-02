Военно-патриотический онлайн-проект в Минской районной библиотеке

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Страницы памяти и истории предлагает полистать Минская районная библиотека в Михановичах через тематический онлайн-проект. Сотрудники библиотеки вместе со школьниками ведут поиск информации о ветеранах, узниках, работниках тыла, детях войны. Документы, фотоснимки, награды героических предков пополняют цифровую базу данных. Собранные факты размещают в социальных сетях и на сайте Минской районной центральной библиотеки. Молодежь с интересом участвует в проекте, записывает ролики со стихами и песнями о войне, а также интервью с воспоминаниями детей войны.

В библиотеке в Михановичах также собирают и экспонаты для Музея семьи: аутентичные предметы быта, старинные вещи, свидетельствующие о белорусских семейных традициях и историко-культурном наследии.







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