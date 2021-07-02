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45 томов с детскими эссе на тему Великой Победы презентовали в музее истории Великой Отечественной войны

02.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Это общенациональный проект, который был задуман благотворительным фондом Алексея Талая и министерствами образования и культуры. Смысл проекта, посвященного Великой Отечественной войне и Великой Победе, - объединить белорусских школьников, молодежь во всеобщем чествовании памяти героических предков. А также приобщить подрастающее поколение к созданию масштабного книжного издания.

45 томов с детскими эссе! Издание, не имеющее аналогов, презентовали сегодня в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Тут же представили макет эскиза памятника, которому дали название "Живая память благодарных поколений". Автор эскиза - белорусский скульптор Владимир Слободчиков. В художественном решении памятника он использовал образы треугольного письма с войны и дерево жизни.

В создании памятника-символа также поучаствовали дети - они собирали монеты, которые при установлении скульптурной композиции вмонтируют в нее. Памятник будет создан в трех одинаковых экземплярах, установят его в трех городах - Бресте, Минске и Москве. Участники сегодняшнего мероприятия в музее войны получили памятные подарки - 3D-макеты будущей скульптуры.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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"Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Это общенациональный проект, который был задуман благотворительным фондом Алексея Талая и министерствами...
 
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