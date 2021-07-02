Источник материала: БT

Подарки накануне праздника! В Борисове активисты Белорусского республиканского союза молодежи вручили новорожденным вышиванки. Такую акцию проводят ежегодно. Она стала частью масштабного проекта "Источник вдохновения". Цель - показать, насколько богата наша национальная история. Выбор в качестве подарка вышиванок неслучайный - это не просто одежда: в них зашифрован оберег на здоровье и счастье, вышитый традиционным орнаментом. Всего в Борисовском роддоме такие символические подарки получили 25 младенцев.

Для молодых мам подготовили также концертную программу. Подобная акция прошла во всех районах Минской области.



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