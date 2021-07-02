ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Борисове активисты Белорусского республиканского союза молодежи вручили новорожденным вышиванки

02.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Подарки накануне праздника! В Борисове активисты Белорусского республиканского союза молодежи вручили новорожденным вышиванки. Такую акцию проводят ежегодно. Она стала частью масштабного проекта "Источник вдохновения". Цель - показать, насколько богата наша национальная история. Выбор в качестве подарка вышиванок неслучайный - это не просто одежда: в них зашифрован оберег на здоровье и счастье, вышитый традиционным орнаментом. Всего в Борисовском роддоме такие символические подарки получили 25 младенцев.

Для молодых мам подготовили также концертную программу. Подобная акция прошла во всех районах Минской области.

Читайте также:








 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подарки накануне праздника! В Борисове активисты Белорусского республиканского союза молодежи вручили новорожденным вышиванки. Такую акцию проводят ежегодно....
 
Новости дня
Новости общества
 
Ю. Караев: Когда в стране нет сильной власти, тогда ее в руки берут различные группировки, в том числе нацистские
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by