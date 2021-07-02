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Прогноз погоды на 3 июля

02.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине скажется влияние фронтальных разделов.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. (оранжевый уровень опасности)

3 июля (суббота) по южной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы в отдельных районах град.


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Погоду в Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине скажется влияние фронтальных разделов. Предупреждение о...
 
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