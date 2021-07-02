ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГВУ Совмина Союзного государства обсудила промежуточные результаты снижения роуминговых тарифов

02.07.2021 18:45 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Под сопредседательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Владимира Семашко сегодня в формате видеоконференции состоялось заседание Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Рассмотрены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая снятие ограничений на поставки щебня гранитного, концентрата минерального "Галит", доступа радиоэлектронной продукции, произведенной на территории Беларуси, к государственным (муниципальным) закупкам в России, - отметили в пресс-службе. - Обсуждены промежуточные результаты опытной эксплуатации каналов связи в условиях пониженного тарифа для роуминговых абонентов на территории Союзного государства".

В Постоянном комитете Союзного государства добавили, что повестка заседания охватывала круг актуальных вопросов союзного строительства, в том числе ход подготовки повестки предстоящего заседания Совета Министров Союзного государства.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Постоянном комитете Союзного государства добавили, что повестка заседания охватывала круг актуальных вопросов союзного строительства, в том числе ход...
 
Новости дня
Новости общества
 
Мэр Риги ответит за выходки с флагами - Россия запретила въезд Мартиньшу Стакису
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by