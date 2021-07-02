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6 июля в Брагинском районе прием граждан проведет Максим Рыженков
02.07.2021 20:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Социальные вопросы будут в числе важных на приеме граждан в Брагинском районе. 6 июля его проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Он посетит предприятия региона, а также проведет прием местных жителей. Начало в 11:00 и по предварительной записи.
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Социальные вопросы будут в числе важных на приеме граждан в Брагинском районе. 6 июля его проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим...
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