6 июля в Брагинском районе прием граждан проведет Максим Рыженков

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Социальные вопросы будут в числе важных на приеме граждан в Брагинском районе. 6 июля его проведет первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков. Он посетит предприятия региона, а также проведет прием местных жителей. Начало в 11:00 и по предварительной записи.