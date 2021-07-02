Источник материала: БT

Независимость - один из самых дорогих активов в современном мире, и далеко не все государства способны его обслуживать. Эксперты и гости "Клуба редакторов" сегодня обсуждают ключевые события вокруг нашей страны.

Беларусь оказалась в числе тех, кто смог отстоять национальные интересы, несмотря на огромное внешнее давление. И уже сейчас видны те маркеры, которые обусловили поражение политического блицкрига (то, что сработало, к примеру, в Украине). Яркий пример - работа неправительственных организаций. Именно культивация таких точек иностранного влияния сыграла важнейшую роль у южных соседей.

Какими будут последствия выхода страны из "Восточного партнерства" и Белтелерадиокомпании из Европейского вещательного союза? Все ответы в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".





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