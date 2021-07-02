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3 Июля состоится молитва о мире и единстве народа на нашей земле
02.07.2021 20:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Среди главных мероприятий Дня Независимости, который Беларусь отметит завтра, - молитва о мире и единстве народа на нашей земле. Она пройдет в храмах и монастырях по всей республике. Достичь духовной и душевной сплоченности сообща и через веру в Год народного единства. Службу в Свято-Духовом кафедральном соборе возглавит Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси владыка Вениамин. Масштабная всенародная молитва завершится колокольном звоном в полдень.
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Среди главных мероприятий Дня Независимости, который Беларусь отметит завтра, - молитва о мире и единстве народа на нашей земле. Она пройдет в храмах и монастырях...
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