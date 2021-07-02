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Новый детский сад на 230 мест открылся в Минске
02.07.2021 20:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Новый детский сад на 230 мест открыли сегодня во Фрунзенском районе столицы. Первых воспитанников там примут в понедельник. Для развития детей есть бассейн, компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы. Кстати, в новом учебном году на базе дошкольного учреждения организуют занятия и для воспитанников других детских садов. Например, будут обучать юных полиглотов и будущих гроссмейстеров.
Кроме того, в этом году откроют и две новые школы - в микрорайоне Лошица и в Первомайском районе.
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Новый детский сад на 230 мест открыли сегодня во Фрунзенском районе столицы. Первых воспитанников там примут в понедельник. Для развития детей есть бассейн,...
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