Новый детский сад на 230 мест открылся в Минске

Источник материала: БT

Новый детский сад на 230 мест открыли сегодня во Фрунзенском районе столицы. Первых воспитанников там примут в понедельник. Для развития детей есть бассейн, компьютерный класс, спортивный и музыкальный залы. Кстати, в новом учебном году на базе дошкольного учреждения организуют занятия и для воспитанников других детских садов. Например, будут обучать юных полиглотов и будущих гроссмейстеров.

Кроме того, в этом году откроют и две новые школы - в микрорайоне Лошица и в Первомайском районе.







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