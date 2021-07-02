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Рубрика "Променад" о выставочных площадках Минска
02.07.2021 20:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выставочные площадки Минска не утомить жарой, арт-пространства наоборот анонсируют горячие новинки афиши. Так, в одном из филиалов Национального исторического уже к следующей неделе рассмотрим фотоискусство в пискселях и познакомимся с кадрами, сделанными несколько веков назад. В Национальном художественном фонды покинуло художественное стекло. Там организована персональная выставка Владимира Мурахвера. До закрытия сезона ждем и премьеру от Большого театра. Уже в следующее воскресенье на сцену возвращается "Дикая охота короля Стаха" в новой редакции.
Как культурно провести время уже сегодня - ответы в рубрике "Променад" (видео).
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Выставочные площадки Минска не утомить жарой, арт-пространства наоборот анонсируют горячие новинки афиши. Так, в одном из филиалов Национального исторического...
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