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Жук: стыд и Запад - понятия абсолютно разновекторные

02.07.2021 22:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стыд и Запад - понятия абсолютно разновекторные. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Это классика жанра на самом деле: сначала готовятся более мягкие варианты, но деньги вложены. Вот тот вариант, к которому пришла ситуация в нашей стране, это крайний вариант: им не удалось качнуть ни общество, ни власть. И сегодня им нужно устроить какой-то теракт. Простите, я говорю прямо, не пугаю. Цель только одна - показать, что власть не в состоянии удерживать ситуацию внутри страны, что она слаба и, самое главное, не может защитить своих граждан", - сказал Дмитрий Жук.

По его мнению, Запад направил на это все усилия и не жалеет денег. "Они уже вложили очень много. И сегодня исполнителям нужно держать лицо перед заказчиками, и они не остановятся теперь ни перед чем", - убежден глава медиахолдинга.

"Стыдно ли Западу, что эти деньги идут не на гражданское общество или не в полной мере идут только на гражданское общество, а, например, на закупку оружия в Украине?" - в свою очередь спросил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

"Стыд и Запад - понятия абсолютно разновекторные", - ответил Дмитрий Жук.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Они уже вложили очень много. И сегодня исполнителям нужно держать лицо перед заказчиками, и они не остановятся теперь ни перед чем", - убежден глава медиахолдинга...
 
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