Госавтоинспекция Беларуси в эти дни отмечает 85-летие

Источник материала: БT

ГАИ Беларуси может ежедневно обрабатывать около 50 тысяч "писем счастья" за техосмотр. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал начальник Госавтоинспекции Дмитрий Корзюк. Напомним, несколько месяцев назад дорожный сбор был отвязан от техсмотра. Водители стали проходить ТО куда активнее, нежели в прошлые года. Но настоящий бум на станциях начался после того, как в интернете появилась информация о том, что камеры фотофиксации стали фотографировать машины, не прошедшие техосмотр. О штрафах за техосмотр и не только - в интервью с главным дорожным милиционером страны (видео).

Читайте также:



