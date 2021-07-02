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Госавтоинспекция Беларуси в эти дни отмечает 85-летие
02.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ГАИ Беларуси может ежедневно обрабатывать около 50 тысяч "писем счастья" за техосмотр. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал начальник Госавтоинспекции Дмитрий Корзюк. Напомним, несколько месяцев назад дорожный сбор был отвязан от техсмотра. Водители стали проходить ТО куда активнее, нежели в прошлые года. Но настоящий бум на станциях начался после того, как в интернете появилась информация о том, что камеры фотофиксации стали фотографировать машины, не прошедшие техосмотр. О штрафах за техосмотр и не только - в интервью с главным дорожным милиционером страны (видео).
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ГАИ Беларуси может ежедневно обрабатывать около 50 тысяч "писем счастья" за техосмотр. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал начальник Госавтоинспекции...
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