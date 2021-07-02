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На базе ВЧ 32 14 состоялось вручение погон и госнаград милиционерам и бойцам внутренних войск
02.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Торжественные церемонии в канун Дня Независимости проходят по всей стране. Особые слова благодарности звучат в адрес правоохранителей. Сегодня на базе войсковой части 32 14 состоялось вручение погон, а также госнаград милиционерам и бойцам внутренних войск. Специальное звание "полковник" присвоено 7-ми сотрудникам, более 400 человек получили государственные знаки отличия.
Министр внутренних дел также попросил жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к мерам безопасности, которые будут действовать завтра. Они нужны, чтобы праздник прошел спокойно и без происшествий.
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Торжественные церемонии в канун Дня Независимости проходят по всей стране. Особые слова благодарности звучат в адрес правоохранителей. Сегодня на базе войсковой...
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