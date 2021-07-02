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Комментарий о покушении из первых уст от Григория Азаренка

02.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Травля в Сети, угрозы, беспрецедентное давление и санкции не заставили молчать журналистов. Как видим, решили перейти к радикальным действиям - прямому устранению. И это попытка заставить молчать не одного журналиста СТВ, а закрыть рты всем нашим коллегам, которые сегодня проливают свет на истинные причины событий августа 2020-го, тех, кто руководил и исполнял приказы, направленные не только на свержение власти, а на кровопролитие на улицах, жертвами которых должны были стать наши люди. Удастся ли теперь, после покушения, заставить нас молчать? Комментарий о покушении из первых уст от Григория Азаренка (видео).


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Травля в Сети, угрозы, беспрецедентное давление и санкции не заставили молчать журналистов. Как видим, решили перейти к радикальным действиям - прямому устранению....
 
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