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Праздничная афиша ко Дню Независимости - только в Минске пройдет около 120 мероприятий

02.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Особая праздничная атмосфера уже сейчас окутывает всю Беларусь. Украшены городские улицы, прошли генеральные репетиции. Только в столице на завтра запланировано около 120 мероприятий. Это митинги-реквиемы, патриотические флешмобы, выставки, концерты.

Начнется праздничная эстафета утром с возложения венков и цветов к Кургану Славы. Здесь же состоится встреча с молодежью. А в полдень здесь развернутся тематические выставки и ярмарки, пройдут концерты. На площадке у мемориального комплекса также можно будет поучаствовать в мастер-классах по вытинанке или росписи по дереву, ознакомиться с современной военной техникой или изучить разновидности  региональных рушников.

Курган Славы станет и местом притяжения участников Республиканского автопробега "За единую Беларусь!". Колонна стартует в 8:20 из Уручья. По дороге к группе из Минска присоединятся автолюбители из Могилева и Гомеля.

Во всех храмах и обителях страны с самого утра вознесут молитву о мире и единстве народа на нашей земле. Всенародная молитва завершится колокольным звоном в полдень. 

Одной из самых масштабных и активных площадок станет "Чижовка-Арена". С утра там состоится гонка на лыжероллерах, а затем международный фестиваль гиревого спорта. Конечно, предусмотрены различные интерактивы и музыкальная программа.  

Впервые к празднованию 3  Июля  присоединится и Большой театр. Там пройдет концерт классической музыки, а также будет организована специальная выставка "История страны через историю театра".

Среди популярных open air  площадок в столице - Дворец спорта и Верхний город. Уже сегодня там зашумели торговые ряды. Завтра в полдень начнется концертный нон-стоп. Выступят народные, вокальные, инструментальные и хореографические коллективы.

Музыкальный марафон продолжится у стелы "Минск - город герой". С поздравлением выступит "Хор Турецкого". А в 9 вечера под аккомпанемент Президентского оркестра пройдет гала-концерт "Беларусь единая". По-особому ярким и эмоциональным моментом станет акция "Споем гимн вместе".

Финальным аккордом праздника станет салют. Небо раскрасится в 11 вечера. В Минске мирные залпы дадут из шести точек: в парках Победы, Уго Чавеса и Павлова, на набережной водохранилища Дрозды, а также на площадках у "Чижовка-Арены" и возле Национальной библиотеки. Продолжительность красочного шоу - около семи минут.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Особая праздничная атмосфера уже сейчас окутывает всю Беларусь. Украшены городские улицы, прошли генеральные репетиции. Только в столице на завтра запланировано...
 
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