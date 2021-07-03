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Картина дня: вручение госнаград, МАРТ о новациях закона о торговле и цветовые коды погоды
03.07.2021 07:33 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина дня. 2 июля
Президент Беларуси
Президент Беларуси
Фото из архива
Министр внутренних дел Иван Кубраков
Фото МВД
Андрей Савиных. Фото из архива
Предприятия концерна "Беллесбумпром" в январе - мае
Начальник отдела методологии управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Ирина Шпак
Фото из архива
В Беларуси
Беларусь и Казахстан
ИНТЕРВЬЮ: Малому и среднему бизнесу Минска
За сутки в Беларуси зарегистрированы
Фото из архива
В Беларуси началась
Студенты и сотрудники БГУ приняли
В Сенно ткут
СЕГОДНЯ
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В Минске возле Дворца спорта 3 июля пройдет программа "Мая краіна - Беларусь".
Концертная программа "Гімн - гонар Беларусі" запланирована 3 июля на площадке Верхнего города. Выступят как народные коллективы, так и звезды белорусской эстрады.
В Минске около стелы "Минск - город-герой" 3 июля выступит "Хор Турецкого". А в 21.00 начнется праздничная концертная программа "Споем гимн вместе", где примут участие звезды белорусской эстрады, творческие коллективы страны, хедлайнер из России.
В Минске Министерство обороны Беларуси на семи районных площадках 3 июля организует выставку военной техники.
В Минске 3 июля в 23.00 запустят фейерверк в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена".
Конкурс "Автоледи-2021" пройдет 3 июля в Бобруйске.
В могилевском парке Подниколье 3 июля состоится большой детский праздник "Улыбнись, планета! В Могилеве - лето!"
XV Фестиваль "Багратион", посвященный Дню Независимости, пройдет 3-4 июля в историко-культурном комплексе "Линия Сталина" при поддержке Министерства обороны.
Около 500 любителей бега поучаствуют 4 июля в Брестском полумарафоне.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
4 июля
В Республике Беларусь - День работников водного транспорта.
135 лет назад родилась Астахова Анна Михайловна, русский фольклорист, доктор филологических наук (1944). За время экспедиционной работы в Карелии, на Пинеге, Мезени и Печоре, в Поморье и Сибири, в Московской и Ленинградской областях собрала свыше 10 тысяч народных поэтических произведений. При изучении происхождения и истории героического эпоса обращалась к белорусскому фольклору. Исследовала белорусский сказочный эпос. Умерла в 1971 году.
5 июля
120 лет назад родился Вараксин Владимир Николаевич, белорусский архитектор, педагог, заслуженный строитель Беларуси (1967). В 1934 году окончил Ленинградский институт инженеров коммунального строительства. С 1952 года преподавал в БПИ, в 1971-1975 годах заведовал кафедрой Брестского инженерно-строительного института. Основные работы: в Минске - здания Республиканского дворца пионеров и школьников, ЦК КПБ, Белорусского института народного хозяйства, жилые дома, педтехникум в Кричеве, кинотеатр "Родина" в Могилеве и др. Умер в 1980 году.
115 лет назад родился Муллер Константин Александрович (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский и российский балетмейстер, артист балета, заслуженный деятель искусств Беларуси (1956). В 1926 году окончил Ленинградское хореографическое училище. Работал в российских театрах. С 1937 года в Государственном театре оперы и балета Беларуси (в 1946-1960 годах главный балетмейстер). Среди лучших партий: Вацлав ("Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева), Базиль ("Дон Кихот" Л.Минкуса) и др. Балетмейстер постановок "Князь-озеро" В.Золотарева, "Соловей" М.Крошнера, "Подставная невеста" Г.Вагнера и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1950). Умер в 1993 году.
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ВЧЕРА Картина дня. 2 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер....
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