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ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

03.07.2021 08:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, в Беларуси отмечают главный праздник белорусской государственности. День Независимости: наши традиции - в фотографиях БЕЛТА.

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости
День Независимости в Гомеле

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости
Александр Лукашенко на праздновании Дня Независимости в Минске, 2020 год

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День НезависимостиБресте, 2003 год" title="День Независимости в Бресте, 2003 год">
День Независимости в Бресте, 2003 год

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости
Во время торжеств в Гомеле, 2004 год

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День НезависимостиВитебске, 2012 год" title="Празднование Дня Независимости на площади Победы в Витебске, 2012 год">
Празднование Дня Независимости на площади Победы в Витебске, 2012 год

Праздничный гала-концерт в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь у стелы "Минск - город-герой", 2020 год
Праздничный гала-концерт в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь у стелы "Минск - город-герой", 2020 год

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости
Акция Споем гимн вместе

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости

Наши традиции. Продолжение следует…

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. 3 июля, в день освобождения Минска от...
 
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