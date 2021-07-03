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ФОТОФАКТ: Наши традиции. День Независимости
03.07.2021 08:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.
За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков, в Беларуси отмечают главный праздник белорусской государственности. День Независимости: наши традиции - в фотографиях БЕЛТА.
День Независимости в Гомеле
Александр Лукашенко на праздновании Дня Независимости в Минске, 2020 год
Бресте, 2003 год" title="День Независимости в Бресте, 2003 год">
День Независимости в Бресте, 2003 год
Во время торжеств в Гомеле, 2004 год
Витебске, 2012 год" title="Празднование Дня Независимости на площади Победы в Витебске, 2012 год">
Празднование Дня Независимости на площади Победы в Витебске, 2012 год
Праздничный гала-концерт в честь празднования Дня Независимости Республики Беларусь у стелы "Минск - город-герой", 2020 год
Акция Споем гимн вместе
Наши традиции. Продолжение следует…
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За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. 3 июля, в день освобождения Минска от...
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