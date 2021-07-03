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482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
03.07.2021 09:35 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курган Славы на белорусской земле - один из самых знаменитых мемориалов, посвященных советским воинам-освободителям.
Его сооружение началось в ноябре 1967 года и стало делом всенародным. Тысячи людей внесли свой вклад в создание уникального мемориала. Первая горсть земли в подножье
Засыпка Кургана Славы, 1967 год
Открытие Кургана Славы в 25-ю годовщину освобождения Беларуси от фашистских захватчиков
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Курган Славы Советской Армии - освободительницы", 5 июля 1969 года
Курган Славы. Вид с вертолета
Президент Беларуси принял участие в торжественных мероприятиях на Кургане Славы, 2004 год
После открытия Курган Славы неоднократно реконструировали. А со временем от стал музейным комплексом.
Курган Славы, 2005 год
Реконструкция Кургана Славы, 2004 год
Во время церемонии по случаю приемки работ и включению новой подсветки мемориального комплекса Кургана Славы, 2015 год
Французский актер Жерар Депардье 22 июля возложил цветы к Кургану Славы, 2015 год
Воины-связисты приняли присягу у Кургана Славы
Капсула с землей с Кургана Славы, 2021 год
Передача альпинистам копии знамени Победы, государственного флага и капсулы с землей с Кургана Славы для поднятия вершину горы Джомолунгма (Эверест), 2021 год
Доброй традицией стало проведение республиканских субботников на Кургане Славы. В 2021 году во время одного из них у мемориала был дан старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций.
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Тысячи людей шли сюда, на 21-й километр Московского шоссе, чтобы почтить память тех, кто боролся за мир и внести свою лепту в строительство памятного мемориала.
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