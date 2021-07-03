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482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

03.07.2021 09:35 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курган Славы на белорусской земле - один из самых знаменитых мемориалов, посвященных советским воинам-освободителям.

Его сооружение началось в ноябре 1967 года и стало делом всенародным. Тысячи людей внесли свой вклад в создание уникального мемориала. Первая горсть земли в подножье Кургана Славы легла 30 сентября 1966 года. С этого дня землю продолжали вести сюда из белорусских городов и сел, городов-героев Москвы, Ленинграда, Волгограда, Севастополя, Одессы, Киева, легендарной Брестской крепости-героя и других памятных мест, связанных с событиями ВОВ. Тысячи людей шли сюда, на 21-й километр Московского шоссе, чтобы почтить память тех, кто боролся за мир и внести свою лепту в строительство памятного мемориала. История, реконструкция и редкие кадры – Курган Славы в архивных фотографиях.

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Засыпка Кургана Славы, 1967 год

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Открытие Кургана Славы в 25-ю годовщину освобождения Беларуси от фашистских захватчиков

Торжественное открытие мемориального ансамбля "Курган Славы Советской Армии - освободительницы", 5 июля 1969 года
Торжественное открытие мемориального ансамбля "Курган Славы Советской Армии - освободительницы", 5 июля 1969 года

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Курган Славы. Вид с вертолета

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Президент Беларуси принял участие в торжественных мероприятиях на Кургане Славы, 2004 год

После открытия Курган Славы неоднократно реконструировали. А со временем от стал музейным комплексом.

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Курган Славы, 2005 год

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Реконструкция Кургана Славы, 2004 год

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Во время церемонии по случаю приемки работ и включению новой подсветки мемориального комплекса Кургана Славы, 2015 год

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Французский актер Жерар Депардье 22 июля возложил цветы к Кургану Славы, 2015 год

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Воины-связисты приняли присягу у Кургана Славы

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Капсула с землей с Кургана Славы, 2021 год

482 ступеньки памяти: Курган Славы - история, реконструкция и редкие кадры
Передача альпинистам копии знамени Победы, государственного флага и капсулы с землей с Кургана Славы для поднятия вершину горы Джомолунгма (Эверест), 2021 год

Доброй традицией стало проведение республиканских субботников на Кургане Славы. В 2021 году во время одного из них у мемориала был дан старт проекту по исследованию неизвестных страниц военных операций.

 
Теги: Минск
 
 
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Тысячи людей шли сюда, на 21-й километр Московского шоссе, чтобы почтить память тех, кто боролся за мир и внести свою лепту в строительство памятного мемориала.
 
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