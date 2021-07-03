Места проведения торжественных мероприятий МВД взяло под особый контроль

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные дни милиция будет нести службу в усиленном варианте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

"Торжества, приуроченные ко Дню Независимости Республики Беларусь, пройдут во многих населенных пунктах страны. Традиционно наиболее значимые из них ожидаются в столице и будут организованы на нескольких площадках. Одно из мероприятий республиканского масштаба состоится у обелиска "Минск - город-герой", где вечером запланирован гала-концерт "Беларусь единая" и акция "Споем гимн вместе". Завершится праздник фейерверком, - рассказали в МВД. - Для обеспечения общественного порядка органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Для координации работы и организации взаимодействия в МВД и территориальных подразделениях созданы оперативно-ситуационные штабы".

Места проведения официальных и торжественных мероприятий с наибольшим скоплением людей возьмут под особый контроль, а проход граждан будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами и системами видеодокументирования. Особое внимание сотрудники милиции уделят личной и имущественной безопасности граждан.

Правоохранители напомнили, что к местам массовых мероприятий не допустят пьяных, а также лиц с запрещенными предметами. Перечень этих предметов традиционно разместят на информационных стендах возле каждого КПП. При проведении массового мероприятия его участники обязаны соблюдать общественный порядок и выполнять все законные требования организаторов проводимого массового мероприятия, сотрудников органов внутренних дел и представителей общественности, выполняющих обязанности по охране общественного порядка.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня Независимости, ограничат движение транспортных средств. Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях для посещения торжеств и воспользоваться общественным транспортом.

Кроме того, плотность патрульно-постовых нарядов и ГАИ в выходные дни будет увеличена не только в местах проведения праздничных мероприятий, но и местах массового отдыха граждан, в том числе у водоемов.

"Уважаемые жители Беларуси и гости республики, просим вас с пониманием отнестись к предпринимаемым мерам, призываем проявить бдительность и информировать органы внутренних дел о подозрительных лицах, а также об обнаружении предметов и вещей, оставленных без присмотра", - добавили в МВД.-0-

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