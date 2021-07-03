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С Днем Независимости белорусов поздравил народный депутат Украины Илья Кива
03.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес нашего народа и главы государства с Днем Независимости. Вот что пожелал белорусам народный депутат Украины Илья Кива.
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Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес нашего народа и главы государства с Днем Независимости. Вот что пожелал белорусам народный...
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