Сохранить и преумножить все то, что создавали вместе - послание ветеранов Великой Отечественной войны

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Не только сохранить, но и преумножить все то, что создавали вместе для нашей страны. Такое послание молодому поколению оставляют ветераны Великой Отечественной войны. Наши герои-освободители как никто другой знают, какой ценой их поколению досталась независимость.

