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Сохранить и преумножить все то, что создавали вместе - послание ветеранов Великой Отечественной войны
03.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНе только сохранить, но и преумножить все то, что создавали вместе для нашей страны. Такое послание молодому поколению оставляют ветераны Великой Отечественной войны. Наши герои-освободители как никто другой знают, какой ценой их поколению досталась независимость.
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Сохранить и преумножить все то, что создавали вместе - послание ветеранов Великой Отечественной войны
Не только сохранить, но и преумножить все то, что создавали вместе для нашей страны. Такое послание молодому поколению оставляют ветераны Великой Отечественной...
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