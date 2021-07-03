О мире и единстве народа на нашей земле вознесут молитвы сегодня храмы и монастыри Беларуси

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В День Независимости достичь духовной и душевной сплоченности сообща и через веру призывает Белорусская православная церковь. Символично, что молебны белорусским святым в духовных центрах по всей стране зазвучат в Год народного единства.

В Свято-Духовом кафедральном соборе в службу возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин - Патриарший экзарх всея Беларуси. Завершится масштабная всенародная молитва колокольном звоном в полдень.





