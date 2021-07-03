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Трудолюбивым белорусам композитор И. Корнелюк желает мира и надеется на скорую встречу
03.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Поздравления родной стране адресует и уроженец Бреста Игорь Корнелюк. Трудолюбивым и толерантным белорусам известный музыкант и композитор желает мира и надеется в скором времени встретиться, чтобы вместе исполнить всеми любимые хиты.
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Поздравления родной стране адресует и уроженец Бреста Игорь Корнелюк. Трудолюбивым и толерантным белорусам известный музыкант и композитор желает мира и...
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