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О. Новицкий шлет из космоса привет соотечественникам и передает самые теплые слова в праздничный день
03.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПоздравления с Днем Независимости в адрес белорусов звучат со всего мира и даже за его пределами. Командир экипажа корабля "Союз" и руководитель экспедиции на МКС - наш земляк Олег Новицкий - шлет из космоса привет соотечественникам и передает самые теплые слова в этот праздничный день.
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О. Новицкий шлет из космоса привет соотечественникам и передает самые теплые слова в праздничный день
Поздравления с Днем Независимости в адрес белорусов звучат со всего мира и даже за его пределами. Командир экипажа корабля "Союз" и руководитель экспедиции на МКС -...
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