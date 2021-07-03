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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О. Новицкий шлет из космоса привет соотечественникам и передает самые теплые слова в праздничный день Поздравления с Днем Независимости в адрес белорусов звучат со всего мира и даже за его пределами. Командир экипажа корабля "Союз" и руководитель экспедиции на МКС -...

Поздравления с Днем Независимости в адрес белорусов звучат со всего мира и даже за его пределами. Командир экипажа корабля "Союз" и руководитель экспедиции на МКС - наш земляк Олег Новицкий - шлет из космоса привет соотечественникам и передает самые теплые слова в этот праздничный день.