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Старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса - на Кургане Славы
03.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса. Курган Славы - один из основных военных мемориалов Беларуси. Монумент вблизи столицы общей высотой более 70 метров - рукотворный символ памяти.
Здесь земля, привезенная из городов-героев и значимых мест сражений Великой Отечественной войны. И сегодня, в День Независимости, в день освобождения Беларуси, именно здесь собираются белорусы разных поколений, чтобы отдать дань уважения нашим великим предкам. Церемония возложения у мемориального комплекса Курган Славы в честь тех, кто воевал за свободу и независимость. В мероприятии примет участие глава государства.
В 10 часов Белтелерадиокомпания начнет прямую трансляцию церемонии. Что сейчас происходит у Кургана Славы, узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк (прямое включение).
Как раз в эти минуты на Кургане Славы ждем участников Республиканского автопробега "За единую Беларусь!". Он стартовал из столицы, но помимо минчан в колоне машины из Могилева и Гомеля. Этот автопробег посвящен Дню Независимости Беларуси, как и все торжества сегодня в честь героического прошлого и тех, кто сражался за свободу и суверенитет тогда, и тех, кто сохраняет безопасность сегодня.
Пока еще у мемориала немноголюдно, но до основных торжеств почти час, так что времени приехать сюда достаточно. Погода комфортная, но немного питьевой воды с собой захватить лишним не будет.
Сам мемориал виден издалека. Удобный подъезд с трассы. К слову, именно с Кургана Славы начинают знакомство с Беларусью и многие иностранцы: он как раз по пути из Национального аэропорта в столицу.
Курган Славы - это память о Великой Отечественной войне и Победе, а также и современность. Здесь принимают присягу новобранцы, молодожены возлагают цветы, приезжают туристы. Вот уже более чем полстолетия белорусы свято чтят это место. На карте экскурсии по героическим местам этот адрес в обязательной программе. И отрадно, что много здесь бывает и школьников. Уроки истории изучают прямо на месте.
А сегодня также будет много молодежи. По традиции на таких мероприятиях ждем и роту почетного караула. Но деталей праздничной программы раскрывать не будем. Лучше приехать и все увидеть самим непосредственно здесь или в эфире телеканала
Кроме торжеств у мемориала и большая экспозиция военной техники: танки, среди которых легендарный Т-34, артиллерийские орудия, штурмовик Ил-2 (самый массовый боевой самолет в истории мировой авиации) и, конечно, легендарная "катюша". Этот музей под открытым небом будет интересен, уверена, всем. Также организаторы обещают ярмарки и мастер-классы народных умельцев. Так что приглашаем всех на Курган Славы.
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Старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса - на Кургане Славы
Сегодня старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса. Курган Славы - один из основных военных мемориалов...
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