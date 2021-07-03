ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса - на Кургане Славы

03.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса. Курган Славы - один из основных военных мемориалов Беларуси. Монумент вблизи столицы общей высотой более 70 метров - рукотворный символ памяти.

Здесь  земля, привезенная из городов-героев и значимых мест сражений Великой Отечественной войны. И сегодня, в День Независимости, в день освобождения Беларуси, именно здесь собираются белорусы разных поколений, чтобы отдать дань уважения нашим великим предкам. Церемония возложения у мемориального комплекса Курган Славы в честь тех, кто воевал за свободу и независимость. В мероприятии примет участие глава государства. 

В 10 часов Белтелерадиокомпания начнет прямую трансляцию церемонии. Что сейчас происходит у Кургана Славы, узнаем у нашего корреспондента Светланы Лукьянюк (прямое включение).

Как раз в эти минуты на Кургане Славы ждем участников Республиканского автопробега "За единую Беларусь!". Он стартовал из столицы, но помимо минчан в колоне машины из Могилева и Гомеля. Этот автопробег посвящен Дню Независимости Беларуси, как и все торжества сегодня в честь героического прошлого и тех, кто сражался за свободу и суверенитет тогда, и тех, кто сохраняет безопасность сегодня. 

Пока еще у мемориала немноголюдно, но до основных торжеств почти час, так что времени приехать сюда достаточно. Погода комфортная, но немного питьевой воды с собой захватить лишним не будет. 

Старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса - на Кургане Славы


Сам мемориал виден издалека. Удобный подъезд с трассы. К слову, именно с Кургана Славы начинают знакомство с Беларусью и многие иностранцы: он как раз по пути из Национального аэропорта в столицу.  

Курган Славы - это память о Великой Отечественной войне и Победе, а также и современность. Здесь принимают присягу новобранцы, молодожены возлагают цветы,  приезжают туристы. Вот уже более чем полстолетия белорусы свято чтят это место. На карте экскурсии по героическим местам этот адрес в обязательной программе. И отрадно, что много здесь бывает и школьников. Уроки истории изучают прямо на месте. 

А сегодня также будет много молодежи. По традиции на таких мероприятиях ждем и роту почетного караула. Но деталей праздничной программы раскрывать не будем. Лучше приехать и все увидеть самим непосредственно здесь или в эфире телеканала "Беларусь 1"

Кроме торжеств у мемориала и большая экспозиция военной техники: танки, среди которых легендарный Т-34, артиллерийские орудия, штурмовик Ил-2 (самый массовый боевой самолет в истории мировой авиации) и, конечно, легендарная "катюша". Этот музей под открытым небом будет  интересен, уверена, всем. Также организаторы обещают ярмарки и мастер-классы народных умельцев. Так что приглашаем всех на Курган Славы.



Читайте также:


 
Теги: знакомства, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня старт праздничным мероприятиям будет дан в священном и символичном месте для каждого белоруса. Курган Славы - один из основных военных мемориалов...
 
Новости дня
Новости общества
 
Цветы и венки лягут у воинских захоронений и мест памяти по всей Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by