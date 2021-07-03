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Цветы и венки лягут у воинских захоронений и мест памяти по всей Беларуси

03.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы вспомним каждого, кто отстаивал нашу независимость и восстанавливал страну из руин и пепла. 

На связи регионы. Как там будут встречать праздник белорусы,  расскажут корреспонденты. 

Могилев

Буйничское поле. Старт мероприятиям в Могилеве будет дан именно здесь. Символично, ведь 3 июля 1941 года здесь началась масштабная оборона областного центра, когда горожане вместе с красноармейцами вышли на защиту города. Рубеж для немецкой армии оказался непреодолим 23 дня. 

Именно эти события воссоздадут сегодня реконструкторы. Баталия с танками, пехотой, самолетами. Будут вручены свидетельства о занесении в Книгу славы Могилева выдающимся людям. Затем город превратится в большую концертную площадку. Выступления духовых оркестров, ярмарка, всех белорусов с праздником поздравит Александр Солодуха. 

Брест

В Бресте митинг состоится на площади Церемониалов в легендарной цитадели - Брестской крепости - герое с участием войск Брестского гарнизона. После жители и гости областного центра присоединятся ко всебелорусской молитве. 

Могилев

Праздничные мероприятия будут проходить весь день. Выступят народные коллективы и уличные музыканты. Город мастеров, как всегда, порадует уникальными сувенирами.

Гомель

Праздник в Гомеле начнется с торжественного шествия. Этой традиции уже примерно полвека. Жители города пройдут по центральной улице к священному для каждого гомельчанина месту, чтобы возложить к Вечному огню живые цветы.  

В числе самых ярких моментов дня также церемония присвоения почетного звания "Человек года" Гомельской области. Атмосферу праздника при этом будут создавать музыканты Гомельского симфонического оркестра.

Витебск

В Витебске цветы лягут к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, а также к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова. На улицах областного центра весь день будет звучать музыка. А самым маленьким предложат поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте.

Гомель

Марафон праздничных мероприятий будет длиться в режиме нон-стоп около 14 часов. В программе и работа интерактивных площадок: мастер-классы ремесел, ретро-выставки и показы документальных фильмов. 

Минск

Парк Жилибера станет основной праздничной локацией в Гродно. Возложение цветов к памятнику погибшим воинам и партизанам, концерт с участием лучших коллективов региона, интерактивные тематические площадки, выступления диджеев  в течение дня будут сменять друг друга на главной арт-площадке города.

Гродно

Колорит Гродненского региона представят и ремесленники на ярмарке в городе мастеров. Для меломанов  состоится концерт на балконе, а для всех желающих познакомиться с местными достопримечательностями  будет организована обзорная экскурсия по городу на электробусе. Тех же, кто предпочитают пешие прогулки и выступления уличных театров,  ждет "Гродненский бродвей".

Минская область 

Минская область встретит День Независимости на Кургане Славы. Здесь состоится митинг, возложение венков и цветов к подножию монумента, встреча с молодежью. В течение всего дня на площадке у мемориального комплекса будут работать тематические экспозиции, выставка военной техники. Народные мастера представят свои изделия хенд-мейд, здесь же можно будет отведать блюда полевой кухни.


Областной праздник продолжится вечером в Березино. Гостей ждет красочный концерт на центральной площади города — выступят звезды белорусской и российской эстрады. В завершение дня все участники и гости праздника споют гимн вместе. К общереспубликанской акции присоединятся и все регионы страны. Ярким аккордом Дня Независимости станет праздничный фейерверк.



 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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Мы вспомним каждого, кто отстаивал нашу независимость и восстанавливал страну из руин и пепла.  На связи регионы. Как там будут встречать праздник белорусы, ...
 
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