Цветы и венки лягут у воинских захоронений и мест памяти по всей Беларуси

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Мы вспомним каждого, кто отстаивал нашу независимость и восстанавливал страну из руин и пепла.

На связи регионы. Как там будут встречать праздник белорусы, расскажут корреспонденты.



Могилев



Буйничское поле. Старт мероприятиям в Могилеве будет дан именно здесь. Символично, ведь 3 июля 1941 года здесь началась масштабная оборона областного центра, когда горожане вместе с красноармейцами вышли на защиту города. Рубеж для немецкой армии оказался непреодолим 23 дня.



Именно эти события воссоздадут сегодня реконструкторы. Баталия с танками, пехотой, самолетами. Будут вручены свидетельства о занесении в Книгу славы Могилева выдающимся людям. Затем город превратится в большую концертную площадку. Выступления духовых оркестров, ярмарка, всех белорусов с праздником поздравит Александр Солодуха.



Брест



В Бресте митинг состоится на площади Церемониалов в легендарной цитадели - Брестской крепости - герое с участием войск Брестского гарнизона. После жители и гости областного центра присоединятся ко всебелорусской молитве.



Могилев



Праздничные мероприятия будут проходить весь день. Выступят народные коллективы и уличные музыканты. Город мастеров, как всегда, порадует уникальными сувенирами.



Гомель



Праздник в Гомеле начнется с торжественного шествия. Этой традиции уже примерно полвека. Жители города пройдут по центральной улице к священному для каждого гомельчанина месту, чтобы возложить к Вечному огню живые цветы.



В числе самых ярких моментов дня также церемония присвоения почетного звания "Человек года" Гомельской области. Атмосферу праздника при этом будут создавать музыканты Гомельского симфонического оркестра.



Витебск



В Витебске цветы лягут к мемориальному комплексу в честь советских воинов, партизан и подпольщиков, а также к бюсту Героя Советского Союза Петра Машерова. На улицах областного центра весь день будет звучать музыка. А самым маленьким предложат поучаствовать в конкурсе рисунков на асфальте.



Гомель



Марафон праздничных мероприятий будет длиться в режиме нон-стоп около 14 часов. В программе и работа интерактивных площадок: мастер-классы ремесел, ретро-выставки и показы документальных фильмов.



Минск



Парк Жилибера станет основной праздничной локацией в Гродно. Возложение цветов к памятнику погибшим воинам и партизанам, концерт с участием лучших коллективов региона, интерактивные тематические площадки, выступления диджеев в течение дня будут сменять друг друга на главной арт-площадке города.



Гродно



Колорит Гродненского региона представят и ремесленники на ярмарке в городе мастеров. Для меломанов состоится концерт на балконе, а для всех желающих познакомиться с местными достопримечательностями будет организована обзорная экскурсия по городу на электробусе. Тех же, кто предпочитают пешие прогулки и выступления уличных театров, ждет "Гродненский бродвей".



Минская область



Минская область встретит День Независимости на Кургане Славы. Здесь состоится митинг, возложение венков и цветов к подножию монумента, встреча с молодежью. В течение всего дня на площадке у мемориального комплекса будут работать тематические экспозиции, выставка военной техники. Народные мастера представят свои изделия хенд-мейд, здесь же можно будет отведать блюда полевой кухни.





Областной праздник продолжится вечером в Березино. Гостей ждет красочный концерт на центральной площади города — выступят звезды белорусской и российской эстрады. В завершение дня все участники и гости праздника споют гимн вместе. К общереспубликанской акции присоединятся и все регионы страны. Ярким аккордом Дня Независимости станет праздничный фейерверк.



