ФОТОФАКТ: Наши традиции. Поддержка талантливой молодежи

Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундамент государственности - это традиции и обычаи нации. Независимая Беларусь сумела не только бережно сохранить наследие прошлого, но и создать новые традиции, в которых заложены наши достижения и лучшие качества белорусов.

За годы независимости наша суверенная страна уверенно шла вперед, развивая традиции в различных сферах жизни. Поддержка талантливой молодежи – одна из них. В нашей стране созданы специальные фонды Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и специальный фонд Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В Беларуси сформирована система господдержки подрастающего поколения, аналогов которой нет ни в одной из стран постсоветского пространства. Становление одаренных и талантливых учащихся и студентов находится под пристальным вниманием главы государства. Поддержка талантливой молодежи: наши традиции - в фотоархиве БЕЛТА.

















Александр Лукашенко вручает гранд-премию специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.

























Наши традиции. Продолжение следует…