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В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

03.07.2021 11:45 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В эти минуты в православных храмах Беларуси молятся о мире на белорусской земле и единстве народа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Свято-Духовом кафедральном соборе богослужение и молебен возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

"Молитва о мире - очень часто употребляемая молитва в церковном богослужении. Каждое богослужение начинается с такого молитвенного призыва - "о мире всего мира Господу помолимся". Церковь с древних времен осознала важность мира между людьми, мира в социуме и семьях. Просто это событие - такая сугубо усиленная молитва, - рассказал священник Андрей Ломакин, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора. - Чтобы человеческое общество созидалось, чтобы люди развивались, необходимо, чтобы был мир между людьми, и об этом церковь всегда молится".

В эти минуты к общенародной молитве может присоединиться каждый белорус, посетив любой православный храм. "Конечно же, молитва в храме - очень важный момент в жизни любого православного христианина. Я думаю, что многие верующие постараются в это время попасть в храм, - отметил священник. - Совместная молитва христиан - это тоже очень древняя церковная практика. Любое богослужение в принципе является совместной молитвой христиан".

Завершится общенародная молитва о мире на белорусской земле и единстве народа в полдень праздничным колокольным звоном.-0-

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

В православных храмах молятся о мире на белорусской земле и единстве народа

Фото Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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В Свято-Духовом кафедральном соборе богослужение и молебен возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси.
 
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