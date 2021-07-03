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А. Лукашенко: Курган Славы стал новой точкой маршрута истинных патриотов Беларуси
03.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
День Независимости сегодня объединил в знаковом месте для каждого из нас тысячи белорусов. У Кургана Славы почтили память героев, благодаря которым мы сегодня живем в своей стране под мирным небом.
Это памятник в честь подвига воинов 1-го, 2-го, 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов, которые участвовали в операции "Багратион". Здесь ожесточенные бои шли за освобождение Беларуси, а в "Минском котле" была окружена 105-тысячная группировка гитлеровских войск. Позже в рукотворный курган легла земля из городов-героев Советского Союза. Это символ народа-победителя.
Сегодня здесь и белорусский лидер. Александр Лукашенко приехал, чтобы вместе со всеми почтить память солдат и простых людей, которые подарили нам свободу и независимость.
Беларусь никогда не забудет своих героев. Для нас, потерявших в той войне каждого третьего жителя, Курган Славы - это сакральный символ. Символ нашей независимости и свободной жизни, заявил Александр Лукашенко.
Он отметил, что здесь заложена капсула с посланием будущим поколениям, суть которого проста и всегда актуальна, особенно в нынешнее время: беречь память о Великой Отечественной войне и быть патриотами своего Отечества.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
В советское время здесь принимали детей в пионеры, давали клятву комсомольцы, а в наши дни звучат слова военной присяги. Мы приходим сюда в День Победы и День нашей независимости. Сегодня Курган Славы стал новой точкой маршрута истинных патриотов Беларуси.
Наша задача - в новых сложных условиях сохранить правду для будущего. Суверенное белорусское государство создало уже современное поколение. И это самое ценное наследство, которое только может быть.
Один из главных вызовов современности - попытки переписать историю
Для Беларуси сегодня очень важно расставить маяки правды, о которых раньше не было принято говорить во весь голос. О геноциде белорусского народа во времена Великой Отечественной должны знать во всем мире.
День Независимости - это наша высшая ценность. Эту дату и праздник нашему поколению надо отстаивать. Попытки умалить подвиг советского народа все отчетливее видны на европейском континенте, да и за его пределами. Но для настоящих белорусов все просто и понятно уже десятки лет.
После официальной церемонии Александр Лукашенко пообщался с гостями
Среди них участники экспедиции на Эверест, которые вручили Президенту государственный флаг и копию Знамени Победы, которые ими были подняты на самую высокую точку планеты.
Действительно народ-победитель! Белорусы покоряют высоты и полюса: команду альпинистов, а также участников нашей антарктической экспедиции Президент предложил представить к наградам. Также глава государства пообщался с молодежью. Подробнее об этом в следующих выпусках.
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День Независимости сегодня объединил в знаковом месте для каждого из нас тысячи белорусов. У Кургана Славы почтили память героев, благодаря которым мы сегодня...
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