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Этот День Независимости белорусы встречают как никогда сплоченно! Прошлый год показал, как важно оставаться вместе и не допускать раскола в обществе. Появление в нашем праздничном календаре нового государственного праздника стало как нельзя кстати. День народного единства мы отметим 17 сентября.

Монолитность и народная сплоченность в отстаивании суверенитета и независимости - это главное наше достояние. Только вместе, единым целым мы можем сохранить национальное самосознание и культурную идентичность, которая держится на многовековых традициях наших предков.



О единстве - Елена Бормотова.



Полвека вместе. В единстве судьбы, житейской мудрости и заботе. Союз семейный - начало народной сплоченности. Слаженность работы на своем маленьком подворье переносится на более масштабные дела. Ведь именно семья закладывает цельность рода и сохраняет гармонию взаимоотношений. Лидия и Виталий Писаренко наставления предков запомнили на всю жизнь. Ведь быть единым целым им завещано небесами. Регистрация в паспорте - деревня Единство.









Единство - единственная деревня в топографическом списке Беларуси с таким названием

Ее история началась почти 155 лет назад. Только называлась она тогда Фальварок. Деревня небольшая - 23 дома и 46 жителей. Причем местных - всего человек 5. Остальные - приезжие и дачники.



Единством деревня стала называться почти 100 лет назад

Свое название получила в честь дружбы народов. Здесь издавна жили представители разных национальностей - белорусы, русские, евреи. Они вместе организовывали колхоз, вместе развивали хозяйство, вместе отмечали праздники. Женщины вместе провожали своих мужчин на войну. Вернулись не все.

В 25 домов Единства пришли похоронки.









Каждый третий мужчина погиб, защищая Родину. Причем не только свою. Уроженцы Единства освобождали от нацизма страны Прибалтики и Европы, оставшись там навсегда, как и тысячи белорусов, память которых сегодня пытаются предать.



Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:







На фронтах Великой Отечественной войны белорусов было более миллиона. Нам есть чем гордиться, нам есть на чем строить нашу белорусскую национальную идентичность. Мы самый антинацистский народ.





Беларусь от нацистской оккупации пострадала в демографическом, экономическом, культурном плане как ни одна другая страна в Европе. Люди, для которых ужасы войны - не просто глава в учебнике и полтора часа на киноэкране, память передают детям и внукам.

Белорусы, которые гордятся восстановленной, процветающей, стабильной, независимой страной, ввели новую традицию: объединившись, взрослые и дети во время автопробегов посещают исторические места и возлагают цветы в память о тех, кому обязаны жизнью. И как акт исторической справедливости в Год народного единства в стране появился праздник - День народного единства.







Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:





17 сентября 1939 года начался процесс реального воссоединения разделенных двух частей белорусского народа. Несправедливость Рижского договора была ликвидирована. Для нас события осени 1939 года - это однозначно акт исторической справедливости… С точки зрения нас, белорусов, нашего белорусского государства, однозначно: события осени 1939 года - это акт исторической справедливости. И очень символично, что в Год народного единства мы получили такой праздник.





Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:





Мы можем принадлежать к различным социальным группам, иметь различные политические воззрения, по-разному видеть даже образ будущего. Вместе с тем, у всех нас есть бесспорные ценности фундаментальные. Это суверенитет страны, который подразумевает территориальную целостность государства. Это понимание того, что существует белорусская нация, что она едина и неделима.





Независимая, цельная, сплоченная Беларусь законно, на основании исторической памяти народа и документальных свидетельств ввела еще один день для торжества национальной гордости и самосознания.



